В Южной Каролине и Джорджии объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»

По словам главы штата, эвакуация начнется в обед понедельника. Агентство отмечает, что данный приказ затронет около 1 млн человек.

Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп в воскресенье издал приказ об обязательной эвакуации в прибрежных районах из-за приближения урагана «Дориан». Соответствующий документ он опубликовал на своей странице в Twitter. Жителям шести округов штата, расположенных вдоль Восточного побережья США, предписано эвакуироваться, начиная с полудня понедельника.

«Люди, проживающие к востоку от автотрассы 95 <…>, после полудня завтра должны эвакуироваться из-за урагана «Дориан», — отметил Кемп. Он рекомендовал жителям Джорджии быть начеку и соблюдать все меры предосторожности.

Губернатор предостерег, что поваленные деревья, нарушенные линии электропередачи, подтопления, которые неминуемо вызовет ураган, поставят под угрозу сеть автодорог и мостов на побережье штата. Как результат, многие жители рискуют оказаться в полной изоляции, если не поспешать покинуть свои дома.

Режим чрезвычайной ситуации действует в Джорджии, а также в штатах Флорида, Северная Каролина и Южная Каролина.

По последним данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, «Дориан», сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира — Симпсона. Ураган находится в 250 км к востоку от города Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) и движется в западном направлении со скоростью около 2,2 м/с. Максимальная скорость ветра в зоне стихии превышает 82,7 м/ с.

Побережья Флориды «Дориан», как ожидается, достигнет к вечеру понедельника. Около 148,5 тыс. жителей этого штата предписано эвакуироваться из округа Сент-Джонс, начиная с 08:00 в понедельник. (ТАСС)