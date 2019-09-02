В Южной Каролине и Джорджии объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»

Губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер в воскресенье отдал распоряжение об обязательной эвакуации жителей прибрежных районов из-за приближения урагана «Дориан». Об этом сообщило агентство Associated Press.
По словам главы штата, эвакуация начнется в обед понедельника. Агентство отмечает, что данный приказ затронет около 1 млн человек.
Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп в воскресенье издал приказ об обязательной эвакуации в прибрежных районах из-за приближения урагана «Дориан». Соответствующий документ он опубликовал на своей странице в Twitter. Жителям шести округов штата, расположенных вдоль Восточного побережья США, предписано эвакуироваться, начиная с полудня понедельника.
«Люди, проживающие к востоку от автотрассы 95 <…>, после полудня завтра должны эвакуироваться из-за урагана «Дориан», — отметил Кемп. Он рекомендовал жителям Джорджии быть начеку и соблюдать все меры предосторожности.
Режим чрезвычайной ситуации действует в Джорджии, а также в штатах Флорида, Северная Каролина и Южная Каролина.
По последним данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, «Дориан», сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира — Симпсона. Ураган находится в 250 км к востоку от города Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) и движется в западном направлении со скоростью около 2,2 м/с. Максимальная скорость ветра в зоне стихии превышает 82,7 м/ с.
Побережья Флориды «Дориан», как ожидается, достигнет к вечеру понедельника. Около 148,5 тыс. жителей этого штата предписано эвакуироваться из округа Сент-Джонс, начиная с 08:00 в понедельник. (ТАСС)