В Южной Африке туристы расстреливают львов за деньги

В Южной Африке туристы часто фотографируются со львятами, чтобы похвастаться снимками в социальных сетях. Они не задумываются, что происходит с животными, когда те вырастают из «фотогеничного» возраста. Зверей выращивают в неволе, а затем они нередко бывают застрелены в ходе так называемой «консервированной охоты», сообщает The Sun.

Тысячи туристов летят в Южную Африку, чтобы сфотографироваться с симпатичными львятами, погладить их и обнять. Люди думают, что эти действия приносят радость малышу, который остался без мамы и нуждается в заботе. Большинство отдыхающих выставляют фото в социальных сетях, делают проникновенный пост про несчастного детеныша.

В Южной Африке разведение племенных львов для развлечения туристов — популярный бизнес, пишет издание. Там насчитывается 260 ферм. И если в дикой природе львицы, как правило, дают потомство каждые два года, то на таких фермах это происходит раз в шесть месяцев. Всего за несколько долларов туристы могут погладить и покормить львят, которых очень рано отделяют от матери. Животные выглядят хорошо, не вызывают жалости, и люди полагают, что когда львенок вырастает и становится слишком «старым» для милых фото, его возвращают в дикую природу или, на худой конец, в заповедник.

В действительности жизнь значительного числа таких животных складывается иначе, рассказывает издание. Они погибают от рук состоятельных охотников, заплативших большие деньги за возможность убить льва.

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