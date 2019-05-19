В ЮНЕСКО рассказали о языках, которые находятся под угрозой исчезновения

Каждый месяц в мире исчезает как минимум один коренной язык, заявил руководитель отдела обеспечения доступности и сохранения информации Сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО Боян Радойков в беседе с РИА Новости.

«Это позволит сохранить те языки, которые пока еще не умерли, чтобы следующие поколения имели к ним доступ», — отметил Радойков.

Эксперт добавил, что быстрее всего коренные языки исчезают в Африке и Латинской Америке. Это объясняется тем, что людей, которые разговаривают на языке, очень мало.

«Когда они умирают, никто другой уже не может его заменить… Это нормальное, натуральное угасание языков», — отметил собеседник агентства. По его прогнозам, через 50 лет более половины коренных языков мира могут стать мертвыми.

Отметим, что 2019 год объявлен Генассамблеей ООН международным Годом языков коренных народов (aif.ru).

| 2019-05-19T13:11:03+00:00 19 мая 2019, 13:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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