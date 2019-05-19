В ЮНЕСКО рассказали о языках, которые находятся под угрозой исчезновения

По словам Радойкова, сейчас в мире насчитывается около пяти-шести тысяч коренных языков. В месяц исчезает по одному языку, и исправить этот процесс невозможно. Тем не менее, в ЮНЕСКО создали атлас языков, находящихся под угрозой.

«Это позволит сохранить те языки, которые пока еще не умерли, чтобы следующие поколения имели к ним доступ», — отметил Радойков.

Эксперт добавил, что быстрее всего коренные языки исчезают в Африке и Латинской Америке. Это объясняется тем, что людей, которые разговаривают на языке, очень мало.

«Когда они умирают, никто другой уже не может его заменить… Это нормальное, натуральное угасание языков», — отметил собеседник агентства. По его прогнозам, через 50 лет более половины коренных языков мира могут стать мертвыми.

Отметим, что 2019 год объявлен Генассамблеей ООН международным Годом языков коренных народов (aif.ru).