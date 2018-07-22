В ЮАР расстреляли таксистов: 11 жертв

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) неизвестные расстреляли микроавтобус с таксистами, которые возвращались в Йоханнесбург с похорон коллеги. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей местных властей.

Так, согласно информации местной власти, нападение произошло около 20.00 субботы, 21 июля.

«Автомобиль попал в засаду. 11 человек убиты, четверо тяжело ранены и находятся в больнице. Насколько мы понимаем, все они были из ассоциации таксистов Гаутенга», — рассказал представитель местной власти, пишет korrespondent.net.

Вместе с тем, информации, кто расстрелял автобус, у местных властей пока нет.

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| 2018-07-22T19:33:23+00:00 22 июля 2018, 21:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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