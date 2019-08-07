В ЮАР обнаружили новый вид динозавров

Палеонтологи ЮАР открыли и составили описание нового вида динозавров, сообщает портал PeerJ. Благодаря исследованиям с помощью компьютерной томографии международная команда ученых пришла к выводу, что окаменелый череп, около 30 лет хранившийся в университетской коллекции под Йоханнесбургом, принадлежал совсем не тем доисторическим животным, к которым их относили.

«Этот совершенно новый вид «прятался», оставаясь все время на виду. Мы назвали его Ngwevu intloko; в переводе с коса, одного из официальных языков ЮАР, это означает «серый череп». Он был обнаружен почти четыре десятка лет назад, а последние лет 30 пролежал в коллекции Института эволюционных исследований в составе Витватерсрандского университета. Ранее считалось, что эти останки с некоторыми аномалиями принадлежат массоспондилу (Massospondylus carinatus) — одному из самых древних динозавров, живших от 200 до 183 млн лет назад», — приводит издание слова палеонтолога Пола Барретта из Музея естествознания в Лондоне.