В Японии женщину госпитализировали с подозрением на заражение вирусом Эбола

Пожилая женщина, посещавшая ранее Демократическую республику Конго (ДРК), госпитализирована в Японии с подозрением на заражение вирусом Эбола, сообщило агентство Киодо

По данным агентства со ссылкой на министерство здравоохранения страны, проживающая в префектуре Саитама женщина в возрасте около 70 лет была госпитализирована накануне в одну из больниц Токио для выявления наличия в ее крови вируса Эбола. Отмечается, что у женщины была зафиксирована температура выше 38 градусов, а в ранее она ездила в ДРК, передает РИА Новости.

В связи с инцидентом в кризисном штабе при канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ уже была создана группа по сбору и анализу информации. Кроме этого, отмечает Киодо, японский премьер поручил администрации больницы поместить женщину в карантин и оказать ей всю необходимую помощь.

Информации о том, когда именно женщина ездила в Конго, пока не поступало.

Последняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года. По данным министерства здравоохранения ДРК, на настоящий момент зафиксированы более 2,5 тысячи случаев заражения, 1676 человек погибли и 700 выздоровели.