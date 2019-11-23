В Японии завершилось заседание глав МИД стран G20

Заседание министров иностранных дел стран «двадцатки», в ходе которого прошли три отдельные сессии, завершилось в субботу в японском городе Нагоя, сообщает ТАСС.

Главы МИД обсудили ситуацию в мировой торговле, выполнение целей устойчивого развития, а также развитие стран Африканского континента. Среди других тем на повестке дня были реформа Всемирной торговой организации (ВТО) и налогообложение крупных цифровых компаний. Итоговое заявление после встречи министры не принимали.

В Нагою, помимо министров G20, были приглашены их коллеги из Вьетнама, Египта, Испании, Нидерландов, Новой Зеландии, Сенегала, Сингапура, Таиланда и Чили, которые также принимали участие в работе объединения.

Перед завершением встречи состоялась церемония передачи полномочий председательства в «двадцатке» от Японии к Саудовской Аравии. Следующий саммит G20 пройдет Эр-Рияде в ноябре следующего года.