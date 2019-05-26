В Японии зафиксировали температурный рекорд

В Япониии на самом северном острове Хоккайдо установилась небывалая для конца мая жара. В поселке Сарома столбик термометра поднялся до 39,5 градуса Цельсия, сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление Японии в воскресенье, 26 мая.

Также отмечается, что в городе Обихиро в горном районе в южной части Хоккайдо температура обновила рекорд 127-летней давности. Примерно в полдень воздух там прогрелся до 38,8 градуса.

Синоптики отмечают, что такая нехарактерная даже для лета на Хоккайдо жара наступила из-за теплых ветров и очень яркого солнечного света, которому не мешали облака.

Жаркая погода установилась и в других районах Японии. В Токио днем столбик термометра показывал больше 32 градусов, а в соседней префектуре Сайтама воздух прогрелся до 35,8 градуса. Метеорологи просят жителей страны по возможности не проводить много времени на улице, надевать головные уборы и пить побольше жидкости.

| 2019-05-26T17:04:19+00:00 26 мая 2019, 17:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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