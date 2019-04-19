В Японии выписали из больницы мальчика, родившегося с самой маленькой массой в мире

Мальчик, родившийся в октябре прошлого в японской префектуры Нагано при массе всего 258 г, будет в субботу выписан из больницы. Об этом сообщает Агентство ТАСС.

Отмечается, что за это время он набрал почти 3 кг и сейчас способен самостоятельно пить материнское молоко. Из-за аномалии, находясь в утробе матери, ребенок практически не рос, и врачи приняли решение провести кесарево сечение на 24-й неделе беременности.

Предыдущим рекордсменом по этому показателю был другой японский мальчик, родившийся в августе прошлого года — его масса при рождении составляла 268 г. Его матери тоже было сделано кесарево сечение на 24-й недели беременности.

В мире зарегистрированы всего 24 случая, когда детям, родившимся с весом меньше 300 г, удавалось выжить. Почти все из них девочки и только пятеро — мальчики.