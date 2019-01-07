В Японии туристы будут платить за выезд из страны

С каждого пассажира, покидающего Японию морем или самолетом, с понедельника начинает взиматься новый налоговый сбор на выезд из этой страны — 1000 иен (около 10 долларов), закон действует для граждан всех стран.

Японское правительство подсчитало, что к 2020 году в среднем Страну восходящего солнца посетят 40 миллионов туристов, это может принести большой доход государству, которое, правда, пока выдает бесплатные визы.

Исключение от уплаты налога на выезд будет сделано только для экипажей судов и самолетов, для депортируемых лиц, детей до двух лет и транзитных пассажиров, дипломатов и пассажиров правительственных спецрейсов, а также в случае вынужденных посадок или заходов в порты Японии самолетов и судов других стран из-за погодных условий.

Тем, кто уже купил билеты до седьмого января, на этот раз платить налог не придется при выезде из Японии.

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