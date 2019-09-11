В Японии сформировали новый состав кабинета министров

министр образования и науки Коити Хагиуда,
министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Таку Это,
министр национальных земель и транспорта Кадзуёси Акаба,
министр по делам Олимпиады и паралимпийских игр Сэйко Хасимото,
министр экономики, промышленности и торговли Иссю Сугавара,
министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура,
министр по делам сохранения населения на уровне выше ста миллионов, по совместительству по делам Окинавы и «северных территорий» (так в Японии называют принадлежащие России Южные Курилы) Сэйити Это,
министр юстиции Кацуюки Каваи,
министр по делам восстановления после стихийных бедствий Кадзунори Танака,
глава комитета по общественной безопасности Рёта Такэда,
министр по делам науки и технологии Наокадзу Такэмото,
министр по делам регионов Сэйго Китамура,
министр охраны окружающей среды Синдзиро Коидзуми.