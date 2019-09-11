В Японии сформировали новый состав кабинета министров

В новом правительстве на своих местах остались только два политика, наиболее близких премьеру Синдзо Абэ: генеральный секретарь Ёсихидэ Суга и министр финансов Таро Асо, сообщает ТАСС.

Еще 13 человек войдут в состав правительства впервые:

— министр образования и науки Коити Хагиуда, — министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Таку Это, — министр национальных земель и транспорта Кадзуёси Акаба, — министр по делам Олимпиады и паралимпийских игр Сэйко Хасимото, — министр экономики, промышленности и торговли Иссю Сугавара, — министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура, — министр по делам сохранения населения на уровне выше ста миллионов, по совместительству по делам Окинавы и «северных территорий» (так в Японии называют принадлежащие России Южные Курилы) Сэйити Это, — министр юстиции Кацуюки Каваи, — министр по делам восстановления после стихийных бедствий Кадзунори Танака, — глава комитета по общественной безопасности Рёта Такэда, — министр по делам науки и технологии Наокадзу Такэмото, — министр по делам регионов Сэйго Китамура, — министр охраны окружающей среды Синдзиро Коидзуми.

Сын бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми 38-летний Синдзиро стал самым молодым в послевоенной истории страны политиком среди мужчин, вошедших в состав кабмина. По данным социологов, в будущем он сможет претендовать на пост премьера.

Кроме того, должность вне состава правительства — пост генерального секретаря совета безопасности — занял Сигэру Китамура, который возглавлял отдел разведки и исследований.

Средний возраст нового кабмина составил 61,5 лет.