В Японии сформировали новый состав кабинета министров

В Японии сформировали новый состав кабинета министров, объявил генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.
Трансляцию в прямом эфире вел телеканал NHK.
В новом правительстве на своих местах остались только два политика, наиболее близких премьеру Синдзо Абэ: генеральный секретарь Ёсихидэ Суга и министр финансов Таро Асо, сообщает ТАСС.
Еще 13 человек войдут в состав правительства впервые:

министр образования и науки Коити Хагиуда,

министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Таку Это,

министр национальных земель и транспорта Кадзуёси Акаба,

министр по делам Олимпиады и паралимпийских игр Сэйко Хасимото,

министр экономики, промышленности и торговли Иссю Сугавара,

министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура,

министр по делам сохранения населения на уровне выше ста миллионов, по совместительству по делам Окинавы и «северных территорий» (так в Японии называют принадлежащие России Южные Курилы) Сэйити Это,

министр юстиции Кацуюки Каваи,

министр по делам восстановления после стихийных бедствий Кадзунори Танака,

глава комитета по общественной безопасности Рёта Такэда,

министр по делам науки и технологии Наокадзу Такэмото,

министр по делам регионов Сэйго Китамура,

министр охраны окружающей среды Синдзиро Коидзуми.

Сын бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми 38-летний Синдзиро стал самым молодым в послевоенной истории страны политиком среди мужчин, вошедших в состав кабмина. По данным социологов, в будущем он сможет претендовать на пост премьера.
Кроме того, должность вне состава правительства — пост генерального секретаря совета безопасности — занял Сигэру Китамура, который возглавлял отдел разведки и исследований.
Средний возраст нового кабмина составил 61,5 лет.
Вечером в среду новое правительство пройдет церемонию утверждения императором страны, после чего будет считаться официально сформированным.
Еще вернулись два человека, работавшие при прежних кабинетах: министр здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като и министр общенациональных дел Санаэ Такаити.
| 2019-09-11T09:14:37+00:00 11 сентября 2019, 12:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss