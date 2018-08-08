В Японии произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,7 баллов произошло в Японии в среду, 8 августа, сообщает УНН .

Эпицентр подземных толчков располагался в 31 км на запад от поселка Намиэ. Очаг землетрясения залегал на глубине 14,5 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, сегодня в Японии также отменили более 40 рейсов из-за приближающегося мощного тайфуна.

Отметим, мощный тайфун надвигается на Японию после того, как жители страны пережили другую природную аномалию — крайне жаркую погоду. В результате аномальной жары в июле в Японии скончались около 10 человек, почти две тысячи человек пострадали.

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