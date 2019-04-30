В Японии проходят церемонии, связанные с отречением императора Акихито

Японский император Акихито во вторник сообщил о своем отречении синтоистской богине солнца во время особого ритуала в императорском дворце, сообщает Голос Америки.

Это стало началом дня церемоний, которые знаменуют завершение трех десятилетий правления, в течение которых он пытался облегчить болезненные воспоминания о Второй мировой войне и приблизить монархию к людям.

85-летний Акихито стал первым японским монархом, взошедшим на престол после вступления в силу послевоенной конституции, которая характеризует императора, как символа нации, не имеющего политических полномочий. Это первый случая отречения императора за два столетия.

Его отец, император Хирохито, во имя которого японские войска сражались во Второй мировой войне, считался живым божеством вплоть до поражения Японии в 1945 году, когда он отрекся от своей божественной природы.

Наследный принц Нарухито будет провозглашен императором в ходе отдельных церемоний, которые пройдут в среду.