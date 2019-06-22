В Японии приняли поправки к закону, запрещающие телесное наказание детей

Парламент Японии принял поправки к закону о предотвращении издевательств над детьми, запрещающие телесные наказания в семье.
Принятие поправок к закону было инициировано после зверского убийства школьницы в начале этого года. Издевательства и побои, которым подвергал отец ребенка с молчаливого согласия матери, он оправдывал «воспитательными целями». Отсутствие строгих ограничений самоуправства родителей тормозило своевременное обращение в полицию, а органы опеки зачастую были неспособны или не желали оградить детей от издевательств. Закон вступит в силу 1 апреля, сообщает РИА Новости.
Общественное мнение Японии в начале года всколыхнула история 10-летней Миа Курихары, замученной своими родителями. В конце января Миа была обнаружена мертвой в ванной своей квартиры после продолжительных издевательств и избиений со стороны отца. Как выяснило следствие, в школьной анкете девочка призналась, что ее регулярно избивает отец. Анкета заканчивалась просьбой о помощи к учителю: «Сэнсэй, вы не могли бы что-то сделать?». Вместо того, чтобы встать на защиту ребенка, органы опеки пошли на должностное нарушение и отдали анкету в руки отца.