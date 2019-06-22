В Японии приняли поправки к закону, запрещающие телесное наказание детей

В январе в органы опеки из школы поступило сообщение, что Миа с начала года ни разу не появлялась на занятиях. Как стало известно со слов матери, отец избивал ее каждый день, заставлял стоять многие часы, а если она садилась, насильно ставил на ноги снова и избивал, не давал спать, будил среди ночи и бил, поливал ледяной водой. На теле девочки были заметны следы избиений, из-за чего отец, опасаясь огласки, не пускал ее в школу и на улицу. Через два дня после сообщения из школы о пропусках Миа умерла после очередного обливания ледяной водой. Патологоанатомы установили, что как минимум за два дня до смерти ребенок ничего не ел. В прошлом году девочку уже принимали на попечение органы опеки в связи с серьезными подозрениями, что дома она подвергается издевательствам. Затем без каких-либо веских оснований ее отпустили домой.