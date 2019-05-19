В Японии повысили уровень опасности извержения вулкана в районе Токио

В Японии по решению главного Метеорологического управления был повышен уровень опасности в районе Токио в связи с возможным извержением вулкана Хаконэ. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает The Japan Times.

Уточняется, что эксперты зафиксировали повышенную вулканическую активность. В субботу, 18 мая, количество вулканических землетрясений увеличилось с нуля до 45. Жителям и гостям региона запретили приближаться к кратеру вулкана.

В апреле в Японии произошло извержение вулкана Асо, который считается самым крупным в стране. Он расположен в юго-западной префектуре Кумамото на острове Кюсю. Власти попросили местных жителей не приближаться к Асо ближе чем на 1 км, при правительстве Японии создали штаб для сбора данных об извержении (iz.ru)