В Японии отменили более 20 авиарейсов из-за тайфуна «Факсай»

По данным Главного метеорологического агентства страны, в настоящее время тайфун «Факсай», который получил 15-ый порядковый номер в текущем сезоне, находится в 140 километрах к юго-юго-западу от острова Хатидзё и движется на северо-запад со скоростью 30 километров в час. Давление в центре циклона составляет 960 гектопаскалей. Скорость ветра в центре равна 40 метрам в секунду, при порывах — до 60 метров в секунду. Высота волн на море может достигать 10 метров.

В связи с непогодой были отменены 23 внутренних авиарейса, связывающих токийский аэропорт Ханэда с другими районами страны. Также объявлено об отмене не менее 50 скоростных поездов, следующих в вечернее время между Токио и городом Осака. Как ожидается, тайфун подойдет к Токио в ночь на понедельник. Синоптики предупреждают, что в районе Канто, где расположена японская столица, ожидается до 300 миллиметров осадков, а скорость ветра может достигать 40 метров в секунду.(РИА Новости)