В Японии объявили наивысший уровень опасности из-за ливней

«В городах Гото и Цусима префектуры Нагасаки объявлен особый уровень опасности из-за ливней. Ливни являются беспрецедентными, каких еще никогда не было. Предпринимайте действия для защиты своей жизни и защиты жизни своих близких и эвакуируйтесь как можно быстрее», — сказал представитель управления на экстренно созванной пресс-конференции, пишет РИА Новости.