В Японии объявили наивысший уровень опасности из-за ливней

Наивысший уровень опасности из-за ливней, обрушившихся под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии, объявлен для ряда районов префектуры Нагасаки, объявило Главное метеорологическое управление страны в субботу.
«В городах Гото и Цусима префектуры Нагасаки объявлен особый уровень опасности из-за ливней. Ливни являются беспрецедентными, каких еще никогда не было. Предпринимайте действия для защиты своей жизни и защиты жизни своих близких и эвакуируйтесь как можно быстрее», — сказал представитель управления на экстренно созванной пресс-конференции, пишет РИА Новости.
Это максимальный уровень опасности из пяти, принятых в Японии. Он означает не только необходимость экстренной эвакуации, но и мер для защиты жизни.
Продолжительные ливневые дожди повышают риск оползней и разливов рек.