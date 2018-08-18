В Японии обнародованы тайные документы по делу Рихарда Зорге

Власти Японии в годы Второй мировой войны старались всячески ограничить утечку информации о деле Рихарда Зорге в СМИ, свидетельствуют обнародованные документы, принадлежавшие Тайдзо Ота, который возглавлял в то время шестой уголовный отдел министерства юстиции страны.

Документы были сданы близкими Оты в Государственную парламентскую библиотеку, пишет «РИА Новости».

Группа Зорге была арестована в октябре 1941 года, а впервые о существовании дела минюст сообщил лишь 16 мая 1942 года. В документах внутреннего пользования есть указания проводить жесткую цензуру, а также отражено мнение министерства иностранных дел. Так, например, об одном из участников группы Кинкадзу Сайондзи сказано, что необходимо вычеркнуть его должность в МИД, также имеется рекомендация «вычеркнуть прилагательное «важный» в словосочетании «дело важной секретности».

Такие меры предосторожности могут быть связаны с тем, что Сайондзи был внуком Киммоти Сайондзи – одного из десяти императорских советников, занимавшего одно время пост премьер-министра страны.

В появившихся 17 мая публикациях в газетах «Майнити» и «Асахи» все эти указания выполнены, что свидетельствует о строгой цензуре в СМИ того времени.

Рихард Зорге родился в 1895 году в Баку. В 1914 году вступил добровольцем в немецкую армию и принял участие в Первой мировой войне. В 1919 году вступил в Коммунистическую партию Германии, а в 1924 году уехал в Москву и принял советское гражданство.

В 1929 году он был завербован руководителем советской военной разведки Яном Берзиным и выполнял задания за границей. Работал под псевдонимами — Ика Рихардович Зонтер, Рамзай, Инсон и др. Успешно действовал в Китае в 1930-1932 годах, создал агентурную сеть, передававшую ценную информацию. Вернувшись из Китая в Германию, Зорге наладил связи с военной разведкой и гестапо, вступил в Национал-социалистическую рабочую партию Германии (НСДРП).

Зорге и его группа внесли большой вклад в сдерживание возможности войны между Японией и СССР и предупреждение войны в Европе. За четыре месяца до нападения Германии на Советский Союз Зорге информировал советское правительство о дате начала Великой Отечественной войны. 18 октября 1941 года Рихард Зорге и его помощники были арестованы японскими властями. 7 ноября 1944 года он был казнен в токийской тюрьме.

В 1964 году Рихарду Зорге посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

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