В Японии намерены создать воздушно-космические Силы самообороны

Воздушные Силы самообороны Японии в перспективе могут эволюционировать в воздушно-космические. Об этом, выступая во вторник перед руководящим составом национальных Сил самообороны, заявил премьер-министр Синдзо Абэ.

«Это не разговоры из разряда фантазий», — приводит его слова агентство Kyodo.

Ранее сообщалось, что правительство Японии намерено уже в следующем году сформировать первое космическое подразделение в составе национальных Сил самообороны страны. В него должны будут войти около около 70 специалистов, которые пройдут соответствующую подготовку в Японском агентстве аэрокосмических исследований, а также в ВС США. Штаб-квартира подразделения будет находиться на военной базе в городе Футю (префектура Токио). Основной задачей структуры станет наблюдение за космическим пространством с целью противодействия возможным атакам со стороны спутников других стран, а также предотвращения столкновений японских аппаратов с космическим мусором. (ТАСС)