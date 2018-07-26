В Японии казнили оставшихся главарей секты «Аум Синрике»

В Японии казнили еще шестерых главарей экстремистской секты «Аум Синрике», сообщает агентство Kyodo.

Таким образом, приведен в исполнение смертный приговор в отношении всех главарей секты.

Шестого июля были казнены семь главарей «Аум Синрике», в том числе 63-летний Сёко Асахара. Они занимались производством отравляющего газа зарин, который потом использовали для совершения теракта в Токио.

20 марта 1995 года сектанты распылили зарин в токийском метро. Погибли 13 человек, еще 6,3 тысячи пострадали.

Религиозная секта «Аум Синрике» была создана в 1987 году. По разным оценкам, численность организации составляла от 30 тысяч до 50 тысяч человек по всему миру.

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