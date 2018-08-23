В Японии из-за тайфуна отменили более 180 авиарейсов

В Японии, по меньшей мере, 188 авиарейсов были отменены из-за приближения тайфуна Симарон. Об этом в четверг, 23 августа, сообщает телеканал NHK.

Отмечено, что в основном отменены рейсы, вылетающие в регион Кансай на острове Консю и остров Сикоку. Предполагается, что в этих регионах может выпасть до 1000 мм осадков. В других префектурах Японии ожидается выпадение от 150 до 800 мм осадков.

Как сообщается, также существует опасность наводнений и оползней, в связи с чем местным жителям приказано эвакуироваться. Сейчас тайфун движется на северо-запад со скоростью 35 км/ч, скорость ветра в центре шторма составляет 60 м/с.

 

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| 2018-08-23T13:50:58+00:00 23 августа 2018, 14:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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