В Японии из-за дождей эвакуируют 850 тысяч человек

Японские власти эвакуируют 847,5 тысяч человек в трех префектурах западной части Японии из-за угрозы наводнений и оползней под влиянием проливных дождей, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное пожарное управление страны, играющее роль МЧС.
По его данным, распоряжение об эвакуации получили люди в префектурах Сага, Фукуока и Нагасаки. Под угрозой разрушения оказались свыше 355 тысяч жилищ в 14 городах.
Ранее появились сообщения о трех погибших японцах в потоках вышедших из берегов рек.
Сильные дожди ожидаются в течение ближайших суток на севере острова Кюсю и других районах вплоть до Токио.
Дожди последовали в Японии за продолжительным периодом летней жары.