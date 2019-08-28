В Японии из-за дождей эвакуируют 850 тысяч человек

Японские власти эвакуируют 847,5 тысяч человек в трех префектурах западной части Японии из-за угрозы наводнений и оползней под влиянием проливных дождей, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное пожарное управление страны, играющее роль МЧС.
По его данным, распоряжение об эвакуации получили люди в префектурах Сага, Фукуока и Нагасаки. Под угрозой разрушения оказались свыше 355 тысяч жилищ в 14 городах.
Ранее появились сообщения о трех погибших японцах в потоках вышедших из берегов рек.
Сильные дожди ожидаются в течение ближайших суток на севере острова Кюсю и других районах вплоть до Токио.
Дожди последовали в Японии за продолжительным периодом летней жары.
| 2019-08-28T08:49:57+00:00 28 августа 2019, 10:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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