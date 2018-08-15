В Японии готовятся к вероятному катастрофическому извержению вулкана

Японское правительство создало кризисный штаб в связи с опасностью катастрофического извержения вулкана на юго-западе страны, передает агентство Киодо.

Ранее главное метеорологическое управление Японии предупредило о возможности сильного извержения вулкана на острове Кутиноэрабу на юго-западе страны, которое может привести к катастрофическим последствиям в районах проживания людей. Данные специалистов основаны на резко возросшем количестве вулканических землетрясений.

«Эпицентр толчков сейчас находится почти там же, где он находился при извержении в мае 2015 года. Вулканическая активность может еще более усилиться», — сообщило управление.

Ведомство попросило граждан в радиусе трех километров от вулкана Синдакэ в населенных районах соблюдать крайнюю осторожность, так как возможно падение больших вулканических камней и течение лавы.

В мае 2015 года на Кутиноэрабу неожиданно началось извержение вулкана. Было эвакуировано все население острова. Тогда уровень опасности был повышен до 5. Жители смогли вернуться только в декабре того же года.

 

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| 2018-08-15T08:00:12+00:00 15 августа 2018, 09:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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