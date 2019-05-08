В Японии автомобиль врезался в группу детей

Автомобиль врезался в толпу детей в префектуре Сига. Об этом в среду сообщили местные правоохранительные органы, передает ТАСС.

Инцидент произошел в городе Оцу, где на перекрестке столкнулись два автомобиля. Одно из транспортных средств, продолжив движение по инерции, врезалось в группу детей детсадовского возраста, которая находилась на прогулке вместе с воспитателями. В момент инцидента они дожидались зеленого света светофора, чтобы перейти через шоссе.

По данным местных спасательных служб, по крайней мере 13 человек были госпитализированы. Двое детей и один воспитатель находятся без сознания. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства случившегося.

| 2019-05-08T09:00:24+00:00 8 мая 2019, 11:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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