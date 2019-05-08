В Японии автомобиль врезался в группу детей

Автомобиль врезался в толпу детей в префектуре Сига. Об этом в среду сообщили местные правоохранительные органы, передает ТАСС.

Инцидент произошел в городе Оцу, где на перекрестке столкнулись два автомобиля. Одно из транспортных средств, продолжив движение по инерции, врезалось в группу детей детсадовского возраста, которая находилась на прогулке вместе с воспитателями. В момент инцидента они дожидались зеленого света светофора, чтобы перейти через шоссе.

По данным местных спасательных служб, по крайней мере 13 человек были госпитализированы. Двое детей и один воспитатель находятся без сознания. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства случившегося.