В Японии арестовали мужчину за попытку ослепить пилота ВВС США

Правоохранительные органы японской столичной префектуры арестовали местного жителя по обвинению в том, что он пытался с помощью лазерной указки ослепить пилота транспортного самолета ВВС США на авиабазе Иокота. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

По его данным, 60-летнего мужчину, который уже признал свою вину, подозревают в причастности к нескольким десяткам аналогичным инцидентам. В общей сложности за прошедший год в районе расположенной в Токио базы ВВС США Иокота было зафиксировано порядка 40 таких случаев. Последний из них произошел в феврале — тогда американские военные из соображений безопасности были вынуждены прервать тренировочный полет.

| 2019-05-22T07:43:49+00:00 22 мая 2019, 10:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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