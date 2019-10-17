США пригрозили Турции новыми санкциями

США готовы ввести дополнительные санкции против Турции, если Анкара не прекратит наступление на севере Сирии, заявил министр финансов Стивен Мнучин, его слова передает агентство

Ранее Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Американский лидер описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Пока что в списке санкций оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.(РИА Новости)