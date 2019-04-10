В Wikileaks заявили, что смогли предотвратить выдворение Ассанжа из посольства Эквадора

Организация Wikileaks смогла на прошлой неделе предотвратить попытки выдворения Джулиана Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне и его экстрадицию в США. Об этом сообщил в среду представитель организации Кристинн Храфнссон.

При этом он не исключил, что США могут вновь попытаться добиться выдачи Ассанжа. «Единственная причина, по которой это не произошло, по нашему мнению, заключается в том, что мы узнали об этом, смогли опубликовать эту информацию и смогли это предотвратить», — сказал он пресс-конференции, трансляция которой велась на официальной странице организации в сети «Твиттер». «Как нам кажется, процесс был остановлен, видимо, временно», — добавил он.

Храфнссон также рассказал, что спецслужбы вели слежку за Ассанжем в здании посольства. Он отметил, что все полученные с помощью слежки материалы переданы, вероятно, в администрацию президента США Дональда Трампа.

«WikiLeaks раскрыл широкомасштабную шпионскую операцию против Джулиана Ассанжа, [проведенную] на территории эквадорского посольства <…>. Камеры системы безопасности использовались для слежения за каждой его встречей с посетителями», — сказал редактор портала на пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter WikiLeaks.

По утверждению соратника Ассанжа, Эквадор удовлетворил просьбу США о проведении допроса дипломатов, работающих в эквадорском посольстве в Лондоне. WikiLeaks также сообщил о запросе американских властей на предоставление записей камер видеонаблюдения в посольстве. «Мы предполагаем, что объемный пакет собранных материалов передан в администрацию Трампа», — отметил Храфнссон. Он сравнил происходящее с Ассанжем после прихода к власти президента Эквадора Ленина Морено с сюжетом фильма «Шоу Трумана».(ТАСС)