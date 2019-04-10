В Wikileaks рассказали о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора

«Wikileaks раскрыли масштабную шпионскую операцию в отношении Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора», — заявил Храфнссон и назвал это «полным вмешательством в частную жизнь».

Трансляцию пресс-конференции вело агентство Рейтер.

По его словам, для слежки за «каждым его шагом и каждой встречей» использовались видеокамеры, фотоаппараты и диктофоны.

Храфнссон добавил, что, по сведениям Wikileaks, эти данные могли передаваться администрации президента США Дональда Трампа.