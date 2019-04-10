В Wikileaks рассказали о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора

Главный редактор Wikileaks Кристин Храфнссон заявил, что за основателем портала Джулианом Ассанжем велась масштабная слежка в посольстве Эквадора.
«Wikileaks раскрыли масштабную шпионскую операцию в отношении Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора», — заявил Храфнссон и назвал это «полным вмешательством в частную жизнь».
Трансляцию пресс-конференции вело агентство Рейтер.
По его словам, для слежки за «каждым его шагом и каждой встречей» использовались видеокамеры, фотоаппараты и диктофоны.
Храфнссон добавил, что, по сведениям Wikileaks, эти данные могли передаваться администрации президента США Дональда Трампа.
«Мы знаем, что был запрос (от США — ред.) на получение журнала с записями посещений в посольстве и записи с камер безопасности», — отметил Храфнссон.(РИА Новости)
| 2019-04-10T15:31:43+00:00 10 апреля 2019, 19:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss