В WikiLeaks обеспокоены состоянием здоровья Ассанжа

Состояние здоровья основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа за время пребывания в посольстве Эквадора серьезно ухудшилось, заявила адвокат независимого журналиста Дженнифер Робинсон.

Юрист отметила, что условия его содержания в британской тюрьме также вызывают обеспокоенность, так как могут лишь ухудшить состояние подзащитного.

«Мы серьезно обеспокоены состоянием его здоровья <…> Теперь же он, по сути, находится в одиночном заключении в своей тюремной камере», — приводит ее слова ТАСС в четверг, 2 мая.