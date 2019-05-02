В WikiLeaks обеспокоены состоянием здоровья Ассанжа

Состояние здоровья основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа за время пребывания в посольстве Эквадора серьезно ухудшилось, заявила адвокат независимого журналиста Дженнифер Робинсон.

Юрист отметила, что условия его содержания в британской тюрьме также вызывают обеспокоенность, так как могут лишь ухудшить состояние подзащитного.

«Мы серьезно обеспокоены состоянием его здоровья <…> Теперь же он, по сути, находится в одиночном заключении в своей тюремной камере», — приводит ее слова ТАСС в четверг, 2 мая.

| 2019-05-02T16:20:56+00:00 2 мая 2019, 18:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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