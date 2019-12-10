В WhatsApp решили проблему быстрой разрядки аккумулятора смартфонов

Ранее стало известно, что с первого февраля 2020 года WhatsApp станет недоступен на гаджетах с устаревшими операционными системами (ОС) — Android 2.3.7 и iOS 8. По этой причине разработчики советуют использовать устройства на операционных системах Android 4.0.3 и iOS 9 или их более поздних версиях.(РИА Новости)