В WhatsApp решили проблему быстрой разрядки аккумулятора смартфонов

Разработчики WhatsApp в версии 2.19.352 решили проблему некорректной работы мессенджера, приводящей к слишком быстрому расходу заряда батареи мобильных устройств на базе Android. Об этом сообщает портал TechRadar.
В ноябре пользователи смартфонов Google Pixel, Samsung и OnePlus жаловались на то, что мессенджер, работая в фоновом режиме, «съедал» до 30 процентов заряда аккумулятора.
Отмечается, что в будущем в приложении появится «темная тема», которая поможет Android-смартфонов тратить еще меньше энергии.
| 2019-12-10T10:30:56+00:00 10 декабря 2019, 12:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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