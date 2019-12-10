В WhatsApp решили проблему быстрой разрядки аккумулятора смартфонов

Разработчики WhatsApp в версии 2.19.352 решили проблему некорректной работы мессенджера, приводящей к слишком быстрому расходу заряда батареи мобильных устройств на базе Android. Об этом сообщает портал TechRadar.
В ноябре пользователи смартфонов Google Pixel, Samsung и OnePlus жаловались на то, что мессенджер, работая в фоновом режиме, «съедал» до 30 процентов заряда аккумулятора.
Отмечается, что в будущем в приложении появится «темная тема», которая поможет Android-смартфонов тратить еще меньше энергии.