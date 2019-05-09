В WhatsApp появится платёжный сервис

В «Фейсбуке» надеются, что таким образом мессенджер начнёт приносить доход компании.

Компания «Фейсбук» планирует открыть в Лондоне центр развития сервиса мобильных платежей в мессенджере WhatsApp. Как передает Life.Ru, об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что именно в столице Британии разработчики планируют впервые протестировать новую функцию. Для этого проекта компания наймёт около ста инженеров-программистов, часть которых будет работать в Лондоне, а другая — в штаб-квартире «Фейсбука» в Дублине. Таким образом, штат WhatsApp увеличится на 25%.

В компании подчёркивают, что возможные трудности из-за Brexit их не смущают, поскольку именно в Лондоне мессенджер WhatsApp наиболее популярен среди жителей.

С тех пор как «Фейсбук» в 2014 году приобрёл WhatsApp, в компании ищут способы монетизировать сервис. Ранее Лайф писал, что у мессенджера появится собственная криптовалюта. С её помощью пользователи смогут оплачивать покупки и переводить друг другу деньги. Кроме того, в WhatsApp всё-таки появится реклама.