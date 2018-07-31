В WhatsApp появилась функция групповых звонков

Разработчики мессенджера WhatsApp ввели функцию групповых аудио-и видеозвонков. Об этом пишет The Verge.

«Наши пользователи тратят на звонки более двух миллиардов минут в день. Мы рады сообщить, что с сегодняшнего дня вводим в WhatsApp групповые аудио- и видеозвонки», — заявили разработчики.

В одном групповом звонке могут принимать участие до четырех пользователей. Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо позвонить одному из них, а затем нажать на кнопку «добавить участников» в правом верхнем углу экрана.

В групповых звонках используется end-to-end шифрование. Воспользоваться новой функцией после обновления смогут пользователи устройств на iOS и Android.

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