В WhatsApp появилась функция групповых звонков

Разработчики мессенджера WhatsApp ввели функцию групповых аудио-и видеозвонков. Об этом пишет The Verge.

«Наши пользователи тратят на звонки более двух миллиардов минут в день. Мы рады сообщить, что с сегодняшнего дня вводим в WhatsApp групповые аудио- и видеозвонки», — заявили разработчики.

В одном групповом звонке могут принимать участие до четырех пользователей. Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо позвонить одному из них, а затем нажать на кнопку «добавить участников» в правом верхнем углу экрана.

 

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| 2018-07-31T16:15:47+00:00 31 июля 2018, 16:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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