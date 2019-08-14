В WhatsApp на Android появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца. Об этом сообщает портал WABetaInfo, который отслеживает историю развития мессенджера.
Нововведение появилось в бета-версии мессенджера 2.19.221 для Android.
Чтобы включить вход по отпечатку пальца, необходимо найти в настройках раздел «Учетная запись» —> «Конфиденциальность». При этом можно выбрать, когда использовать функцию: при каждом открытии приложения или в случае неактивности.
Несколько месяцев назад эта функция стала доступна пользователям платформы iOS.
Ранее стало известно, что разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. В частности, в чатах появятся закрепленные предупреждения о проблемах с получением сообщений. Кроме того, появится возможность быстрого редактирования полученных или отправленных мультимедийных файлов.(РИА Новости)