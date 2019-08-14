В WhatsApp на Android появилась новая функция

Чтобы включить вход по отпечатку пальца, необходимо найти в настройках раздел «Учетная запись» —> «Конфиденциальность». При этом можно выбрать, когда использовать функцию: при каждом открытии приложения или в случае неактивности.

Несколько месяцев назад эта функция стала доступна пользователям платформы iOS.