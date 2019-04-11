В возрасте 90 лет скончалась мать Ангелы Меркель

Умерла мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Как сообщили немецкие СМИ, Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет. Представитель федерального правительства, подтвердивший эту информацию, попросил журналистов «уважать частную сферу канцлера и ее семьи».

Отец главы правительства ФРГ Хорст Каснер скончался в 2011 году. Родители Ангелы Меркель не часто появлялись на публике. Однако они были среди гостей таких важных событий в жизни их дочери, как приведение ее к присяге в бундестаге после очередного избрания канцлером или празднование ее 60-летия в 2014 году.

| 2019-04-11T01:29:25+00:00 11 апреля 2019, 08:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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