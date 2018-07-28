В воскресенье в Баку будет до 35 градусов тепла

В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в субботу.

Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью 23-26, днем — 31-35 градусов тепла, в Баку ночью — 24-26, днем — 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью — 60-70, днем — 35-40 процентов.

На северных пляжах Апшерона (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра температура морской воды составит 27-28 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 28-29 градусов тепла.

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