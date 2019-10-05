В воскресенье сохранится комфортная погода

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 6 октября.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 6 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Будет преобладать южный ветер, который днем временами усилится.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 16-19, днем 24-28 градусов тепла, в Баку ночью прогнозируется 17-19, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 758 мм ртутного столба до 752 мм, ночью относительная влажность составит 60-70%, днем 40-50%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, хотя 6 октября на Абшеронском полуострове комфортный температурный режим и будет благоприятен для метеочувствительных людей, превосходство южного ветра может вызвать у некоторых чувство дискомфорта.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако утром и вечером в некоторых частях Большого и Малого Кавказа ожидаются грозы и дожди. Утром местами будет туман. Скорость западного ветра местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 15-20, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью ожидается 8-13, днем 15-20 градусов тепла.