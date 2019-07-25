В вопросе Brexit Джонсон готов действовать жестко

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пообещавший вывести страну из ЕС 31 октября, сформировал новый кабинет из твердых сторонников Brexit, Лондон готов действовать «жестко и беспощадно», считают эксперты, сообщает РИА Новости.

Борис Джонсон в среду стал премьером Британии и уже успел произвести самую масштабную смену состава правительства в современной истории Британии без передачи власти от одной партии другой. Кроме того, Джонсон пообещал в любом случае вывести страну из ЕС 31 октября, но создать «новое партнерство» с ЕС.

Эксперты считают, что Джонсон как идеолог Brexit назначил на ключевые посты также сторонников выхода из ЕС, они «полны решимости» добиться осуществления Brexit до 31 октября.