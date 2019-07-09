В Военной Академии проводится встреча с экспертами НАТО

Согласно совместному плану действий Азербайджан-НАТО по поддержанию развития системы военного образования, в рамках Программы расширения военного образования (DEEP) в Военной Академии Вооруженных Сил проводится встреча между экспертной группой НАТО и профессорско-преподавательским составом специальных военно-учебных заведений, сообщает сайт оборонного ведомства.

В ходе мероприятия, которое продлится до 10 июля, экспертной группой НАТО представляются презентации по принципам дистанционного обучения, созданию его платформы и учебных модулей, а также проводятся практические занятия.

| 2019-07-09T15:33:51+00:00 9 июля 2019, 18:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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