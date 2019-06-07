В ВМС США действия российских моряков назвали непрофессиональными

Военно-морские силы (ВМС) США утверждают, что действия российских военных в Восточно-Китайском море были непрофессиональными и поставили под угрозу безопасность американского экипажа. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на заявление 7-го флота ВМС США, где также говорится, что инцидент произошел в Филиппинском море.

«Проводя операцию в Филиппинском море, российский большой противолодочный корабль проекта «Удалой» совершил опасный маневр в отношении корабля ВМС США Chancellorsville», — заявил официальный представитель 7-го флота ВМС США Клейтон Досс. В заявлении говорится, то действия российского экипажа были «опасными и непрофессиональными».

По версии американской стороны, российский большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Виноградов» подошел к ракетному крейсеру ВМС США на расстояние 15-30 метров и тем самым вынудил его резко изменить курс и уйти в сторону, чтобы избежать столкновения.

Досс назвал пропагандой заявление Тихоокеанского флота (ТОФ)России о том, что именно американский крейсер совершил опасные маневры, грозившие столкновением с российским кораблем.