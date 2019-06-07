В ВМС США действия российских моряков назвали непрофессиональными

Военно-морские силы (ВМС) США утверждают, что действия российских военных в Восточно-Китайском море были непрофессиональными и поставили под угрозу безопасность американского экипажа. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на заявление 7-го флота ВМС США, где также говорится, что инцидент произошел в Филиппинском море.

«Проводя операцию в Филиппинском море, российский большой противолодочный корабль проекта «Удалой»  совершил опасный маневр в отношении корабля ВМС США Chancellorsville», — заявил официальный представитель 7-го флота ВМС США Клейтон Досс. В заявлении говорится, то действия российского экипажа были «опасными и непрофессиональными».

По версии американской стороны, российский большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Виноградов» подошел к ракетному крейсеру ВМС США на расстояние 15-30 метров и тем самым вынудил его резко изменить курс и уйти в сторону, чтобы избежать столкновения.

Досс назвал пропагандой заявление Тихоокеанского флота (ТОФ)России о том, что именно американский крейсер совершил опасные маневры, грозившие столкновением с российским кораблем.

| 2019-06-07T15:37:38+00:00 7 июня 2019, 16:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss