В видео о визите Меркель в Азербайджан затесался флаг Армении

Пресс-служба канцлера Германии в течение одного дня допустила второй дипломатический кикс: в этот раз в видеоролик о поездке Ангелы Меркель в Азербайджан, размещенный на официальной странице немецкого правительства в Facebook, затесался кадр, снятый в Армении, пишет Sputnik Армения.

Более того, в видео не просто запечатлена дорога в Ереване, по которой едет делегация Меркель: в кадр попали армянские флаги, приспущенные в городе к ее визиту согласно протоколу.

Ролик озаглавлен весьма недвусмысленно и не посвящен общему визиту Меркель в регион. Видео подписано как «Поездка в Азербайджан» («Reise nach Aserbaidschan»). Флаг виден в записи на 1:03 минуте.

Ранее 25 августа канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пребывания в Баку поделилась в своем Instagram-сториз видео-панорамой, заснятой в столице Армении — Ереване. Пост она подписала весьма красноречиво: «Guten Morgen aus Aserbaidschan («Доброе утро из Азербайджана») (minval.az)

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