В Венгрии заявили о преследовании со стороны Еврокомисии

В правительстве Венгрии заявили, что считают неприемлемым решение Европейской комиссии подать в суд на Будапешт из-за несоблюдения европейского законодательства о предоставлении убежища. Об этом в среду, 25 июля, сообщает Euractiv.

В первом комментарии венгерского правительства министр Гёргей Гуляш заявил о преследованиях и назвал шаг Брюсселя «неприемлемым».

«Мы продолжаем наблюдать за тем, как тех, кто защищает Европу, преследуют, в то время как тех, кто приглашает мигрантов — приветствуют», — посетовал министр на пресс-конференции, подчеркнув, что Еврокомиссия не отражает взглядов государств-членов.

Как известно, на прошлой неделе Еврокомиссия объявила, что подает на Венгрию в Суд ЕС — высший судебный орган Евросоюза. Комиссия утверждает, что миграционное законодательство страны противоречит европейскому.

Об этом решении комиссия объявила вскоре после того, как Венгерское правительство приняло решение о выходе из международной сделки по миграции.

55 просмотров