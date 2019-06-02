В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход

Пять человек пострадали при столкновении круизного лайнера и туристического теплохода в венецианском канале Джудекка, сообщает РИА Новости со ссылкой на информагентство AGI.

Авария произошла утром в субботу, когда, по предварительным данным, буксиры не успели добраться до дрейфовавшего из-за поломки лайнера. Его отнесло к причалу, где стоял туристический теплоход. В результате столкновения пострадали четыре человека на борту малого корабля и один на лайнере. Ряд пассажиров оказались в воде.

Командование венецианского порта проводит эвакуацию пассажиров теплохода, на место прибыли полиция, спасатели и пожарная служба.

| 2019-06-02T13:34:03+00:00 2 июня 2019, 14:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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