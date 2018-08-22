В венесуэльской столице из-за землетрясения накренился двухсотметровый недостроенный небоскреб

В Каракасе из-за произошедшего в Венесуэле землетрясения накренился двухсотметровый недостроенный небоскреб, называемый Башней Давида.

Как сообщил глава МВД страны Нестор Ревероль, на 25% накренились пять последних этажей здания. Власти готовятся к тому, что башня полностью обрушится

«Башня Давида — старое здание и оно потрескалось на верхних этажах. Оно может рухнуть от любого движения», — сказал в эфире местного телевидения начальник гражданской обороны муниципалитета Либертадор Эрнана Матео.

Ранее сообщалось о произошедшем в Венесуэле землетрясении магнитудой до 7,0. Житли Каракаса обнародовали в Сети видеозаписи, на которых видно, что стены домов после подземных толчков покрылись огромными трещинами и частично обвалились.

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