В венесуэльской армии растет недовольством режимом Мадуро, заявил Гуаидо

Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуаидо заявил, что прошедшие в апреле протесты с участием военных показали, что в армии Венесуэлы есть недовольные режимом президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Гуаидо западным СМИ.

Он подчеркнул, что в армии и стране существует «совершенно очевидное» недовольство нынешним венесуэльским режимом. По мнению Гуаидо, такая ситуация объясняется тем, что венесуэльцам приходится «страдать» из-за условий жизни.

Политик также выразил мнение, что армия сыграет важную роль в политической жизни Венесуэлы.