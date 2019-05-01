В Венесуэле заявили об обмане участвовавших в перевороте военных

Председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что некоторые военные прибыли на место, где была совершена попытка госпереворота, не зная о том, что будет происходить. Об этом сообщает Telesur.

По его словам, группу военных привезли на место обманом. Им сказали, что там будет что-то другое, подчеркнул Кабельо.

Уточняется, что президент страны Николас Мадуро в ходе своего выступления перед нацией показал видео, на котором военные рассказывают, что не знали о готовящейся попытке переворота.(РИА Новости)

| 2019-05-01T13:52:53+00:00 1 мая 2019, 16:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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