В Венесуэле заявили об обмане участвовавших в перевороте военных

Председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что некоторые военные прибыли на место, где была совершена попытка госпереворота, не зная о том, что будет происходить. Об этом сообщает Telesur.

По его словам, группу военных привезли на место обманом. Им сказали, что там будет что-то другое, подчеркнул Кабельо.

Уточняется, что президент страны Николас Мадуро в ходе своего выступления перед нацией показал видео, на котором военные рассказывают, что не знали о готовящейся попытке переворота.(РИА Новости)