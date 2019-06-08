В Венесуэле заявили, что PDVSA продолжит работу, несмотря на санкции США

Венесуэльская PDVSA продолжит работу, несмотря на запрет США экспорта и реэкспорта в Венесуэлу разбавителей нефти, заявил РИА Новости министр нефти страны Мануэль Кеведо.
«Они хотели задеть наш народ. Мы продолжим работу, мы им сказали, делая наши операции независимыми, гарантируя топливо и производство нефти», — отметил Кеведо.
Министерство финансов США в пятницу ужесточило санкции в отношении PDVSA, запретив экспорт и реэкспорт в Венесуэлу разбавителей нефти.
Тяжелая венесуэльская нефть, как правило, нуждается в разбавителях или предварительной подготовке для последующего экспорта.