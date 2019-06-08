В Венесуэле заявили, что PDVSA продолжит работу, несмотря на санкции США

Венесуэльская PDVSA продолжит работу, несмотря на запрет США экспорта и реэкспорта в Венесуэлу разбавителей нефти, заявил РИА Новости министр нефти страны Мануэль Кеведо.

«Они хотели задеть наш народ. Мы продолжим работу, мы им сказали, делая наши операции независимыми, гарантируя топливо и производство нефти», — отметил Кеведо.