В Венесуэле заявили, что PDVSA продолжит работу, несмотря на санкции США

 Венесуэльская PDVSA продолжит работу, несмотря на запрет США экспорта и реэкспорта в Венесуэлу разбавителей нефти, заявил РИА Новости министр нефти страны Мануэль Кеведо.
«Они хотели задеть наш народ. Мы продолжим работу, мы им сказали, делая наши операции независимыми, гарантируя топливо и производство нефти», — отметил Кеведо.
Министерство финансов США в пятницу ужесточило санкции в отношении PDVSA, запретив экспорт и реэкспорт в Венесуэлу разбавителей нефти.
Тяжелая венесуэльская нефть, как правило, нуждается в разбавителях или предварительной подготовке для последующего экспорта.
| 2019-06-07T23:24:32+00:00 8 июня 2019, 06:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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