В Венесуэле вынесли приговор оппозиционеру Самбрано

О задержании Самбрано как одного из руководителей попытки госпереворота 30 апреля в Венесуэле сообщил глава Национального учредительного собрания страны Диосдадо Кабельо. Госсекретарь США Майк Помпео призвал к немедленному освобождению оппозиционера. МИД Венесуэлы назвал это требование бесцеремонным.