В Венесуэле вынесли приговор оппозиционеру Самбрано

Суд Венесуэлы вынес решение о лишении свободы в отношении первого вице-спикера оппозиционного парламента Эдгара Самбрано, который был задержан 8 мая, передает РИА Новости.
«Суд, обладающей компетенцией в случаях, связанных с терроризмом, вынес меру пресечения в виде лишения свободы в отношении гражданина Эдгара Самбрано», — говорится в сообщении Верховного суда Венесуэлы в Facebook. Ему в вину вменяются такие преступления, как предательство родины, заговор, мятеж, разжигание розни, нарушение различных законов.
О задержании Самбрано как одного из руководителей попытки госпереворота 30 апреля в Венесуэле сообщил глава Национального учредительного собрания страны Диосдадо Кабельо. Госсекретарь США Майк Помпео призвал к немедленному освобождению оппозиционера. МИД Венесуэлы назвал это требование бесцеремонным.