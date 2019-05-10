В Венесуэле вынесли приговор оппозиционеру Самбрано

Суд Венесуэлы вынес решение о лишении свободы в отношении первого вице-спикера оппозиционного парламента Эдгара Самбрано, который был задержан 8 мая, передает РИА Новости.
«Суд, обладающей компетенцией в случаях, связанных с терроризмом, вынес меру пресечения в виде лишения свободы в отношении гражданина Эдгара Самбрано», — говорится в сообщении Верховного суда Венесуэлы в Facebook. Ему в вину вменяются такие преступления, как предательство родины, заговор, мятеж, разжигание розни, нарушение различных законов.
О задержании Самбрано как одного из руководителей попытки госпереворота 30 апреля в Венесуэле сообщил глава Национального учредительного собрания страны Диосдадо Кабельо. Госсекретарь США Майк Помпео призвал к немедленному освобождению оппозиционера. МИД Венесуэлы назвал это требование бесцеремонным.
| 2019-05-11T01:35:23+00:00 11 мая 2019, 03:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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