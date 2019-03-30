В Венесуэле произошло очередное масштабное отключение электроэнергии

Значительная часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества, отключение произошло в 21 регионе страны. Об этом 29 марта сообщила газета El Nacional.

По ее данным, причины нового отключения электроэнергии пока не известны. Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал народ выйти в воскресенье, 31 марта, на акции протеста в связи с проблемами с подачей электричества в стране.

Крупный энергетический коллапс в Венесуэле произошел 7 марта. Подачу электроэнергии восстанавливали почти неделю.

| 2019-03-30T10:06:24+00:00 30 марта 2019, 10:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss