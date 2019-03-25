В Венесуэле произошел новый блэкаут

Новый масштабный блэкаут, который произошел в Венесуэле во второй половине дня в понедельник, оставил без света не менее 16 из 23 штатов страны, а также ее столичный регион, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в полиции Каракаса.

«По состоянию на данный момент, полностью или частично без света остается столичный регион, а также 16 штатов страны: Миранда, Тачира, Фалькон, Сукре, Арагуа, Яракуй, Мерида, Нуэва-Эспарта, Варгас, Португеса, Лара, Ансоатеги, Карабобо, Боливар, Сулия и Барина», — сообщил офицер полиции.