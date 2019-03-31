В Венесуэле произошел четвертый блэкаут за месяц

В Венесуэле вечером в субботу, 30 марта, произошло четвертое масштабное отключение электричества за месяц. Электроэнергия отсутствует в большинстве штатов южноамериканской страны, сообщает издание El Nacional. С момента предыдущего серьезного сбоя в электросетях прошло около суток.

В столице Каракасе состоялась акция протеста против главы Венесуэлы Николаса Мадуро и правительства. Протестующие били в пустые кастрюли и сковородки, чтобы привлечь внимание к проблемам общества, пишет Deutsche Welle.