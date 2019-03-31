В Венесуэле произошел четвертый блэкаут за месяц

В Венесуэле вечером в субботу, 30 марта, произошло четвертое масштабное отключение электричества за месяц. Электроэнергия отсутствует в большинстве штатов южноамериканской страны, сообщает издание El Nacional. С момента предыдущего серьезного сбоя в электросетях прошло около суток.

В столице Каракасе состоялась акция протеста против главы Венесуэлы Николаса Мадуро и правительства. Протестующие били в пустые кастрюли и сковородки, чтобы привлечь внимание к проблемам общества, пишет Deutsche Welle.

 

| 2019-03-31T11:11:01+00:00 31 марта 2019, 13:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss